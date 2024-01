BBB 24: Wanessa Camargo escondeu participação da própria família

Wanessa Camargo, que foi anunciada como participante do Camarote do BBB 24, chamou a atenção do público na última semana, e pegou muitos de surpresa, até mesmo algumas pessoas de sua família.

De acordo com informações do jornal Extra, Graciele Lacerda, a madrasta, que é noiva de Zezé Di Camargo, e a cunhada Amabylle Eiroa, casada com o irmão Igor Camargo, que enfrentam uma briga na Justiça, só souberam da sua ida ao reality junto com o público.

A confirmação de Wanessa Camargo ao reality show da Globo era do conhecimento apenas do namorado, o ator Dado Dolabella, que a incentivou a ir para o confinamento, e a mãe, Zilu Godoi, que mora nos Estados Unidos, e precisou antecipar a vinda ao Brasil, para cuidar dos dois filhos da cantora com o ex-marido Marcus Buaiz.

Em outubro do ano passado, inclusive, a equipe do BBB, liderada por Boninho, procurou os agentes de Wanessa com a proposta de uma indicação para o Camarote, mas só após gravar uma participação no Altas Horas, em dezembro, que ela topou a ideia. O fato, por sua vez, causou a surpresa até mesmo da própria equipe, que havia um planejamento traçado para 2024, com compromissos profissionais.

