Zilu volta ao Brasil para cuidar de filhos de Wanessa Camargo durante BBB

Wanessa Camargo, confirmada no Camarote do BBB 24, revelou seus preparativos antes do confinamento, incluindo quem cuidará de seus filhos. A cantora escolheu sua mãe, Zilu Godoi, que virá dos Estados Unidos para ficar com José Marcus e João Francisco. Wanessa reconhece que, apesar da rede de apoio, a presença materna é única.

Em entrevista ao gshow, Wanessa compartilhou seus sentimentos sobre a ausência temporária. Mesmo organizando uma rede de apoio sólida, ela enfatizou que "mãe é mãe" e que a presença materna é incomparável. A cantora confia na avó Zilu para cuidar dos netos enquanto ela estiver no reality show.

Zilu, por sua vez, expressou orgulho e apoio à filha nas redes sociais. Em uma declaração carinhosa, destacou as qualidades de Wanessa, ressaltando sua coragem e habilidades.



A mãe encorajou seus seguidores a apoiarem a cantora durante sua jornada no BBB 24, mostrando-se confiante de que Wanessa demonstrará sua incrível personalidade ao público.

O post Zilu volta ao Brasil para cuidar dos filhos de Wanessa Camargo durante o BBB 24 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.