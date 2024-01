Bruna Biancardi celebrou neste sábado (6) os três meses de vida de Mavie, sua filha com o jogador Neymar, compartilhando uma foto carinhosa das duas. A modelo tem o hábito de marcar cada mês da bebê com declarações emocionantes nas redes sociais. Em cada mensagem, ela expressa os desafios e alegrias da maternidade, destacando momentos especiais vividos com a filha.

Na primeira celebração, Bruna abriu um álbum de fotos, descrevendo os primeiros trinta dias com Mavie como uma transformação positiva em sua vida.

Ela compartilhou desafios na amamentação e os momentos únicos de observação e carinho com a filha. Na segunda homenagem, um vídeo reuniu diversos momentos especiais da pequena, expressando gratidão e destacando a beleza da jornada.

Neymar também participa das celebrações, usando suas redes sociais para parabenizar a filha a cada mês completado. A relação entre Bruna e Neymar, desde a gravidez até os momentos após o nascimento de Mavie, tem sido acompanhada de perto pelos fãs, gerando interesse constante nas publicações relacionadas à família do jogador.

O post Separada de Neymar, Bruna Biancardi celebra 3 meses da filha, Mavie foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.