Marisa Monte lança disco com gravação do show Portas ao vivo

Em 2022, Marisa Monte empreendeu uma longa turnê com o show Portas que a levou à Europa, Estados Unidos, países da América Latina e, claro, a várias capitais brasileiras, num total de 150 apresentações. Em Brasília, ela se apresentou na noite de 14 de maio de 2022, no Estádio Mané Garrincha, provocando encantamento à plateia de 10 mil pessoas — formada predominantemente por fãs.

A gravação do espetáculo, em outubro daquele ano, na Arena do Jockey Clube do Rio de Janeiro, gerou o Portas (Ao Vivo), álbum que acaba de chegar às plataformas digitais, via Phonomotor, selo de propriedade da cantora.

Anteriormente, haviam sido lançados um single com Doce vampiro, de Rita Lee e Roberto Carvalho, em homenagem à eterna rainha do rock brasileiro, e um EP de sete faixas, sob o título Portas raras (Ao Vivo). "A gente passou dois anos na estrada. Foram mais de 150 shows em mais de 80 cidades, para mais de 500 mil pessoas, na Europa, Estados Unidos, América Latina e nos quatro cantos do Brasil. Eu só tenho a agradecer pelo carinho enorme que recebi em cada lugar por onde passei. Claro que não ia sair de cena e deixar assim na saudade. Então foi preparado um registro audiovisual. Espero que vocês curtam, pois tudo foi feito com muito amor", ressalta Marisa.

Efeitos visuais

Do projeto faz parte também o registro do show, filmado sob a direção de Cláudio Torres, que traz deslumbrantes efeitos visuais criados pelo diretor de arte Batman Zavareze, com projeção de imagens da série Fundos, da artista plástica Lúcia Koch, que envolveram o palco, além de detalhes que passaram despercebidos pelos espectadores.

O repertório do CD reúne 25 canções de Marisa compostas com os companheiros do coletivo Tribalistas, como Ainda bem, Já sei namorar, Língua dos animais, Vilarejo e a faixa título, além de parcerias com Chico Brown (Calma e PreDéjà vu), Pretinho da Serrinha e Rachel Luz (Feliz, alegre e forte), Nando reis (Ainda lembro), Marcelo Camelo (Você não liga), Seu Jorge e Flor (Pra melhorar), Carlinhos Brown e Nando Reis (Seu Zé), Rodrigo Campello (Pernambucolismo), Lúcio Silva e Lucas Silva (Totalmente seu) e Jorge Drexler (Vento sardo), com a participação do cantor uruguaio.