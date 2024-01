Ex-apresentador brasileiro que fez botox peniano brilha em reality britânico

O modelo, influenciador e ex-apresentador do SBT-MG, Israel Cassol, chama a atenção no Reino Unido ao estrelar um programa de TV sobre procedimentos estéticos. Cassol viralizou após compartilhar que fez um botox peniano. O influenciador foi convidado para a 2ª temporada do programa Skin deep, que fala de estética, e a estreia do brasileiro na atração foi ao ar no último sábado (6/1).

Cassol é o único brasileiro a participar do programa e chamou a atenção por ter investido mais de R$ 1 milhão em procedimentos estéticos. O mais recente deles foi o do botox no pênis, em novembro de 2023.

Entre a lista de de procedimentos realizados por ele estão: cirurgia de ouvido (£ 20.000), lipo HD (£ 50.000), aumento dos seios (£ 10.000), botox (£ 25.000), preenchimento labial (£ 5.000), lifting facial (£ 8.000), tratamento laser facial fotona (£ 6.000), laser facial fotona (£ 10.000), tratamento de corpo inteiro sculptra (£ 12.000), tratamento coolsculpting (£ 10.000), tratamento para celulite (£ 2.000), levantamento de bumbum sculptra (£ 2.000) e gerenciamento de perda de peso (£ 10.000).

“Quando chegou o convite e a sugestão de participar de um dos episódios eu cheguei e pensei muito e decidi abraçar a oportunidade. A comunicação é algo muito natural para mim e participar de um reality é uma novidade, mas eu adorei a experiência. Compartilhar com o mundo cada detalhe das cirurgias que realizei e os pensamentos que tenho em relação à estética foi maravilhoso", revelou o influenciador.

Nas redes sociais, Israel contou aos seguidores que a participação dele foi um sonho realizado.