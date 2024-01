Com o líder desta semana definido, Rodriguinho teve que escolher quem fica no Vip e quem fica na Xepa do BBB 24, além dos três indicados para o "na mira do líder": Davi, Beatriz e Isabelle. Mas o brother já avisou: é Davi quem vai emparedar. Beatriz ficou incomodada com a pré-indicação do Na Mira e disparou: "Vou devolver essa rasteira".

Além de Beatriz, a sister Alane conversou com Rodriguinho sobre não ter sido colocada no Vip: "Você estava muito na minha prioridade, só 'tô de coração partido porque achei que era recíproco'". O líder diz que suas escolhas para o Vip foram baseadas no seu time da prova.

Confira a seguir a lista dos escolhidos do líder Rodriguinho para o Vip e para a Xepa:

VIP

Rodriguinho

Matteus

Giovanna Pitel

Fernanda

Lucas Pizane

Nizam

Deniziane

Vinicius Rodrigues

Yasmin Brunet

Wanessa Camargo

Xepa

Alane

Beatriz



Davi

Isabelle

Giovanna Lima

Juninho

Leidy Ellen

Lucas Henrique

Lucas Luigi

Marcus Vinicius

MC Bin Laden

Michel

Raquele

Thalita

Vanessa Lopes

Prova do Líder

Com prova de agilidade e sorte, Rodriguinho se tornou o segundo vencedor da Prova do Líder do Big Brother Brasil 24, nesta quinta-feira (11/1).

Rodriguinho já precisou encarar uma tarefa difícil. O cantor teve de escolher três pré-indicados ao Paredão na nova dinâmica do programa, chamada Na Mira do Líder.

Conforme as regras, o líder da semana terá de escolher três pessoas para ficarem "na sua mira" até a formação do Paredão. O líder, então, terá de selecionar uma pessoa dentre os três para ir direto à berlinda.

Na quinta, Rodriguinho se mostrou surpreso e receoso com o novo desafio. "Não tem ninguém na minha mira", declarou. O apresentador Tadeu Schmidt, então, rebateu: "Mas vai ficar agora".

A primeira pessoa escolhida pelo artista foi Davi. Na sequência, Rodriguinho escolheu Isabelle e Beatriz. Nesta semana, a votação ocorre nesta sexta-feira (12).

O Big Brother Brasil vai ao ar todos os dias na Globo e pode ser acompanhado pela Globoplay.