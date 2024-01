Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) finalmente se casarão em Terra e Paixão, no último capítulo da novela, que será exibido na noite desta sexta-feira (19). Após tantas aventuras e altos e baixos, um dos casais mais queridos da novela finalmente oficializarão a união.

De acordo com informações do portal Notícias da TV, o casório ocorrerá após o peão sair da prisão, ao cumprir pena por ter sido responsável pela morte de Antônio (Tony Ramos), no final do casamento de Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond).

Apesar de todo o drama, Ramiro, então, cumprirá com as obrigações judiciais, e será levado para atrás das grades por Marino (Leandro Lima). Sendo assim, haverá uma nova passagem de tempo em Terra e Paixão, e o jagunço sairá oficialmente da prisão, e se casará com Kelvin.

Para a ocasião, Kelmiro irão usar branco na cerimônia: o ex-criminoso estará com um terno, enquanto o garçom terá até um véu cobrindo parte do seu rosto. Além disto, em Terra e Paixão, os intérpretes dos personagens protagonizarão um beijo digno de cinema, sem ser técnico, logo após se emocionarem ao trocarem as alianças.

O post Final de ‘Terra e Paixão’: saiba como acontecerá o casamento entre Kelvin e Ramiro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.