Andressa Urach grava vídeo de sexo com mulher trans e recebe críticas por usar referência bíblica em conteúdo adulto

Desde que anunciou seu retorno à produção de conteúdos adultos para plataformas como Privacy e OnlyFans, Andressa Urach tem feito diversas parcerias com outros criadores. Desta vez, a escolhida foi DJ Wandy Uchôa, uma mulher trans.

Urach, por sua vez, recebeu muitas críticas por conta da temática usada nos conteúdos adultos. Em registros divulgados nas redes sociais, a modelo aparece fantasiada de Eva, um personagem bíblico. Já Wandy, surge vestida de diabinha. "Quer ser o nosso Adão?", escreveu Andressa na legenda do post.

Em seu perfil, a DJ também postou uma foto com Andressa Urach e elogiou a parceria: "Para deixar aqui eternizado o dia que gravei com a maior de todas Andressa Urach!! Todos que tacam hate deviam ter a oportunidade de conhecer essa mulher incrível com uma energia surreal!! Já era fã e hoje sou o dobro", elogiou ela.

Andressa Urach recebe críticas

Na web, no entanto, Andressa Urach foi muito criticada por usar uma referência bíblica em seus conteúdos eróticos. "Vai queimar no inverno", disparou um internauta. "Meu Deus, depois de tudo o que passou esta na mesma pegada aprisionada, eu sei que você vai ler isso, e do fundo do meu coração espero que se liberte", escreveu mais uma.

"Usar referência bíblica para esse tipo de conteúdo não é legal!", alertou outra seguidora. "Tá brincando com coisa séria menina… Não te julgo, de jeito nenhum te julgo… Mas usa outros temas, deixa as coisas de Deus de fora disso… Sucesso pra ti e que Deus te proteja!", aconselhou um fã.

Andressa Urach recebe críticas (Foto: Reprodução/Instagram)

