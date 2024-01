BBB24: Giovanna Pitel, Nizan e Raquele se enfrentam no paredão

Giovanna Pitel, Nizan e Raquele são os emparedados da semana do BBB24. Na dinâmica desta sexta-feira (19/1), o paredão foi formado pelo indicado do líder e os dois mais votados da casa. No confessionário, cada brother votou em duas pessoas diferentes. Luigi e Lucas Henrique estavam imunes após vencerem a prova do anjo nesta sexta. A dupla escolheu imunizar MC Bin Laden.

Giovanna Pitel foi a indicada do líder Matteus. O participante de Alegrete (RS) afirmou que foi uma questão de afinidade. Segundo o brother, ele tentou conversar com todos que estavam na mira do líder, mas ela não correspondeu, a alagoana não concordou com a justificativa.

Com 7 votos, Nizan foi o mais votado da casa. Raquele, Davi e Vinicius ficaram empatados no número de votos, e sobrou para o líder Matteus, que escolheu Raquele. A eliminação acontece no domingo (21/1).