Nintendo derruba vídeo de mod com Pokémon em 'Palworld'

Palworld, o jogo de “Pokémon com armas”, ganhou uma modificação feita por fãs que substitui os Pals pelos clássicos monstrinhos da franquia Pokémon, mas o vídeo não pode mais ser visto, já que a Nintendo derrubou o conteúdo do X (antigo Twitter).

Criado pelo youtuber ToastedShoes, no vídeo era possível jogar com Ash, enquanto os Pokémon faziam trabalho braçal assim como os Pals do jogo, pegando recursos e batalhando entre si.

Essa foi a primeira manifestação da empresa sobre o fenômeno que Palworld se tornou, no entanto, a Big N ainda não deu nenhuma declaração pública e direta sobre o assunto, mas a modificação parece não ter agradado.

Numa entrevista para a Automation, o CEO da Pocketpair, Takuro Mizobe disse que não temia a comparação de Palworld com Pokémon, e que o jogo tinha passado todos os testes legais.

“Não temos absolutamente nenhuma intenção de infringir a propriedade intelectual de outras empresas", disse. Na mesma entrevista, Mizobe não nega inspiração em Pokémon, mas compara Palworld a jogos de sobrevivência como Ark: Survival Evolved.

Palworld está disponível para PC, Xbox One e Xbox Series X|S através do Gamepass. Lembrando que o jogo está em acesso antecipado e ainda não possui uma data de lançamento da versão final.