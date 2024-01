BBB 24: Rodriguinho ameaça bater em Davi: "Saio por expulsão"

Os ânimos na Big Brother Brasil ficaram exaltados após o 'Sincerão' na noite de segunda-feira (22/1). Na ocasião, apenas os emparedados e o líder puderam participar da dinâmica mas, o nome de Davi circulou bastante nas respostas.

Um deles foi Vinicius Rodrigues e, após o jogo, Davi e o atleta foram conversar no Quarto Magia. A conversa não foi nada amigável e terminou com o motorista de aplicativo chamando Vinicius de falso.

Enquanto Davi e Vinicius conversavam, Rodriguinho estava no Quarto do Líder, com outros membros do VIP, e observou a cena da conversa entre os dois pelas câmeras.

Lá, ele revelou que perderia a paciência com Davi caso ele viesse querer "tirar satisfação". "Negão, se ele viesse falar comigo eu ia dar um box nele. Se tivesse falado comigo na hora que eu entrei, ele ia tomar um box", disse o cantor.

Ele chegou a ser repreendido por Yasmin Brunet, mas seguiu dizendo: "Eu vou mano, eu tô falando sério, se ele se dirigir a mim. Saio por expulsão, não tem problema nenhum", afirmou.

Vinicius também falou em agressão à Davi

Ao final da noite, Vinicius chegou a comentar sobre a conversa que teve com Davi e declarou que teve vontade de "socar um porradão" em Davi. "Fiquei com vontade de socar um 'porradão' na cara dele. Dá vontade. Minha mãe não grita comigo daquele jeito", afirmou. Ele foi repreendido por Lucas Henrique e MC Bin Laden que pediram para que ele não afirmasse isso.

