A poucos dias do lançamento do jogo do Esquadrão Suicida produzido pela Rocksteady Studios — responsável também pela saga de jogos do Batman —, que chega dia 2 de fevereiro, a empresa anunciou que o primeiro personagem por DLC (conteúdo por download) será o príncipe palhaço do crime, o Coringa, e que o personagem chega de graça em março.

Visando colocar os jogadores por dentro de como vai funcionar o game, a empresa tem feito vídeos bastidores de como foi o desenvolvimento e como será a dinâmica multiplayer no jogo. O terceiro episódio dessa série funcionou como uma apresentação ao Multiverso que se faz presente no modo on-line. Nele é possível ver times de jogadores se enfrentando, além da customização de personagem e os ditos outros universos, que contaram com mapas diferentes dos vistos no modo história.

Por último, a Rocksteady anunciou a primeira temporada do jogo que chega em março, juntamente com o Coringa como novo personagem jogável. Além disso, um novo mapa inspirado no palhaço do crime e duas novas variantes do Superman e do Lanterna Verde para os jogadores enfrentarem foram anunciados.

Na imagem, divulgada pelo estúdio, ainda conta com um anúncio de pelo menos três novos personagens jogáveis além do Coringa.

Suicide Squad Kills The Justice League tem seu lançamento marcado para 2 de fevereiro, chega ao PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.