Jogo cancelado do Batman seria protagonizado por filho do morcego

Voltou a circular nas redes sociais, na terça-feira (23/1), imagens de um quinto jogo da série Arkham, que seria desenvolvido pela Warner Bros Games Montréal, mas foi cancelado. A fagulha para o assunto voltar a tona ocorreu durante uma live do ator de voz, Josh Keaton que afirmou que a produtora desistiu de lançar o game por conta dos vazamentos e compartilhar que o jogo seria protagonizado pelo filho do Batman, Damian Wayne.

Durante uma transmissão ao vivo na Twitch, o dublador Josh Keaton, que já tinha participado da saga Arkham dando voz ao Robin em Arkham Origins, afirmou que interpretaria Damian Wayne no jogo cancelado. Além disso, o ator disse que os vazamentos de arte conceitual e história do jogo foram os motivos do cancelamento do projeto.



“Foi uma pena. Mas eles vazaram tudo, todo o enredo, não apenas toda a galeria de vilões, mas também a arte conceitual deles. Eles estavam fazendo uma abordagem tão diferente de tantos vilões, e os vazamentos revelaram tudo que havia de diferente no jogo. Então, foi meio chato. Os vazamentos mataram o projeto. Os vazamentos mataram totalmente o projeto", desabafou.

Concept art "for a cancelled game" posted by Concept Artist Goran Bukvic.

These could be early designs of Damian's and Bruce Wayne's Batman suits from WB Games Montreal's cancelled sequel to Arkham Knight.



SOURCE: https://t.co/2PAQELoj7h (found by u/thebananapeeler2 on reddit) pic.twitter.com/Pn94c1u4cA — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) November 9, 2021

Porém, o jornalista Jason Schreier, vendo a repercussão da notícia, através de seu X (Antigo Twitter) afirmou que “esta história está ganhando muita força, mas não é verdade – O jogo do Damian da WB Montreal não foi cancelado devido aos vazamentos”.

Em outra ocasião, Schreier havia dito que o jogo foi cancelado em meados de 2019, apesar de nenhuma de suas declarações expressar o porquê do cancelamento.

Os vazamentos foram muito detalhados na época, mostrando uma Gotham distópica, um Batman barbudo e mais velho, um Damian Wayne adulto e uma galeria de vilões com novos designs. O jogo ainda contaria com a Bat-moto como veículo principal, que apareceu mais tarde em Gotham Knights lançado em 2022, que teve a Warner Bros Games Montréal por trás de seu desenvolvimento.

Concept art for cancelled Batman: Arkham Knight sequel featuring Damian Wayne taking up his father's mantle pic.twitter.com/Xdz6acN1Hf — DC Daily (Neb) (@DCU_CORE) July 31, 2022

A Rocksteady que desenvolveu três dos quatro jogos da série Arkham, não esteve à frente do projeto, já que desde que encerrou a saga Arkham em 2018 com Batman Arkham Knight, passou a trabalhar em Suicide Squad: Kill The Justice League.

A Warner Bros. Games Montréal foi responsável por Batman Arkham Origins e teria assumido a responsabilidade sobre o projeto, mas não se tem certeza se o jogo faria parte ou não da franquia Arkham.