Nintendo anuncia Joy-con rosa com novo trailer de Princess Peach

Em nova prévia lançada pela Nintendo na terça-feira (23/1), o jogo solo da Princesa Peach terá variações da protagonista como cowboy, ninja e detetive. Além disso, o Princess Peach: Showtime recebeu um controle especial para celebrar o lançamento.

O game ganhou um novo trailer divulgado pelo canal oficial da Nintendo no YouTube, que mostra mais da dinâmica de gameplay com a princesa do mundo dos cogumelos tendo várias variações, como cowboy, ninja e detetive.

Com uma estética toda cênica, inspirada no mundo lúdico do teatro, a princesa vai ganhar um papel único, uma forte volta ao holofote depois de 14 anos sem protagonizar um jogo solo, desde Super Princess Peach.

Ela pode desaparecer nas sombras ou laçar os inimigos…



Vêm aí a Peach ninja e a Peach vaqueira em #PrincessPeachShowtime, com estreia marcada para o dia 22 de março! O jogo estará disponível em português do Brasil!https://t.co/ChVIMwRuXw pic.twitter.com/MdArwFL7cv — Nintendo Brasil (@NintendoBrasil) January 23, 2024

Sabendo do evento que é um novo jogo da Princesa Peach, a Nintendo anunciou através do X (antigo Twitter) oficial da empresa um Joy-con especial em homenagem ao game, que serão produzidos em edição limitada. No tom rosa pastel, os controles especiais chegaram na mesma data que o jogo, em 22 de março deste ano.

Vale destacar que Princess Peach: Showtime assim como Super Mario Bros. Wonder chegará totalmente em Português do Brasil, contudo a empresa não divulgou se lançara os controles temáticos no país ainda. O jogo chega em 22 de março exclusivamente para o Nintendo Switch.