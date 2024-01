Cantora paranaense Vicka será destaque em novo álbum de Oswaldo Montenegro

Dona de uma voz doce e dedilhados suaves no violão – ainda que muito precisos para dar o tom das canções – a cantora paranaense Vicka começa 2024 com um presente para a própria carreira. Natural de Cascavel, Vicka, que também é compositora, foi anunciada como vencedora do projeto ‘Junto com Montenegro’, a oportunidade imperdível para todo artista apaixonado por música brasileira por ter a premissa de juntar o talento de Oswaldo Montenegro com a voz de outro artista ou banda para gravar, em conjunto, um álbum inteiro e dez videoclipes.

O resultado, decidido por um júri especializado, foi anunciado na segunda-feira da semana passada (15/1) nas redes sociais do cantor. Entre os finalistas do projeto, estavam 12 covers de clássicos da discografia de Montenegro, dos quais o que mais se destacou foi o vídeo de inscrição da paranaense de 27 anos. A canção escolhida por Vicka para submissão ao júri foi Intuição, composição do próprio Oswaldo em parceria com Ulysses Machado. Gravada originalmente há mais de quatro décadas, a composição é uma espécie de metalinguagem sobre o ofício de quem canta.

Em entrevista ao Correio, Vicka explica o porquê da escolha. “É uma música que fala da própria canção e da maneira que a música pode despertar sentimentos na gente quando escutamos”, justifica. A cantora acrescenta também que o interesse pela obra de Oswaldo Montenegro remonta a conversas que tinha com a madrinha, que é muito fã do artista. “Acho que nesse momento de carreira que estou, as músicas do Oswaldo estão conversando muito comigo”, adiciona Vicka, ao refletir sobre a relação com a música do compositor de clássicos como Bandolins.

Oswaldo Montenegro possui íntima relação com a capital federal, local onde viu a carreira despontar e se consolidou como um dos grandes músicos de sua geração. Brasília, inclusive, serviu de inspiração para algumas das mais bonitas composições dele, como fica evidenciado na letra de Pra longe do Paranoá. “Numa tarde quente eu fui me embora de Brasília / Num submarino do lago Paranoá”, canta logo nos primeiros versos. Vicka destaca como um de seus trabalhos prediletos do cantor o DVD 3X4, gravado em 2014.

Por mais que o disco colaborativo entre os dois artistas não tenha data de lançamento divulgada oficialmente, Vicka adianta que possui muitos projetos inéditos para 2024, dos quais está incluído o relançamento de seu primeiro álbum, Concreto (2018). A regravação incluirá uma faixa inédita, bem como as outras sete músicas da primeira versão reeditadas pela própria cantora, que adicionou arranjos e novos vocais, além de algumas pequenas alterações nas letras da versão de 2018. A releitura do álbum de estreia está prevista para ser lançada em março.

