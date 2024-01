Novo game "Deus Ex" é cancelado e quase 100 funcionários são demitidos

A empresa de software Eidos-Montréal dispensou 97 funcionários e cancelou um jogo não anunciado da Deus Ex. A empresa responsável por Marvel’s Guardians of the Galaxy e Deus Ex: Mankind anunciou, nesta segunda-feira (29/1), no seu perfil no X (antigo Twitter) oficial, que fará uma reestruturação. As demissões vão desde a parte administrativa da empresa aos times de desenvolvimento. A informação é da Bloomberg.

Confira a declaração na íntegra:



"Nos últimos 17 anos, nossos times na Eidos trabalharam com algumas das marcas mais amadas da indústria, combinando narrativas profundas e inovação com nossos jogos únicos. Nós criamos experiências memoráveis que receberam vários prêmios que temos muito orgulho, e nos sabemos que os membros dos nossos times colocaram seus corações e almas neles todos.

No contexto econômico global, os desafios da nossa indústria e a restruturação anunciada pela Embracer finalmente impactaram nosso estúdio. A difícil decisão foi feita de deixar 97 pessoas dos nossos times de desenvolvimento, administração e suporte irem.

Nos estamos trabalhando para promover todo o suporte para essas pessoas impactadas por essa transição. Essas pessoas talentosos e muito experientes que estão entrando no mercado de trabalho, e nos queremos que eles encontrem seus próximos projetos e estamos ajudando para que assim seja.

Em quando navegamos em tempos difíceis, o bem-estar do nosso time é prioridade e o compromisso continuo em criar jogos que os jogadores poderão apreciar em um futuro próximo.

Para os nossos jogadores… Muitas vezes não é só os jogos que celebramos e admiramos e sim as pessoas que fazem os jogos. Nosso compromisso, sempre, é em fazer os melhores jogos para os nossos incríveis fãs e mesmo com as mudanças da reestruturação, nos lutaremos para entregar experiencias incríveis para dividir com vocês. Obrigado pelo seu suporte."

O estúdio da Eidos-Montréal ainda trabalhava numa sequência não anunciada de Deus Ex, que estava em desenvolvimento há dois anos. O último jogo da série foi em 2016, Deus Ex: Mankind Divided, que teve uma recepção boa pelos fãs, outro título já era aguardado desde então.

A Eidos foi vendida em 2022 para o Embracer Group pela Square Enix, juntamente com outros dois estúdios, a Crystal Dynamics, responsável pelo jogo dos Vingadores, e a Square Enix Montréal, responsável por jogos da série Tomb Raider. A venda dos três estúdios custou U$300 milhões para o Embracer Group e, desde então, eles possuem direitos sobre Tomb Raider, Deus Ex e Thief, assim como são donos de outros 50 títulos da Square Enix. No mesmo ano, o Embracer Group resolveu diminuir o escopo e fechou a Square Enix Montréal.

Marvel’s Guardians of The Galaxy, lançado em 2021, foi o último jogo da Eidos, recebeu 14 prêmios da indústria dos games e 29 indicações, um grande marco sob o guarda-chuva da Square, que tinha sofrido muitas críticas depois do lançamento de Vingadores — fato que talvez tenha sido um dos motivos da venda desses três estúdios para o Embracer.

Essa é a terceira demissão em massa noticiada pelo Correio no mundo games. Na semana passada, a Microsoft demitiu 1.900 funcionários, assim como a Riot Games encerrou seu projeto Riot Forge e desligou mais de 500 funcionários, entre eles brasileiros.