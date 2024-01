Renascer: quem matou Belarmino? Desfecho pode ser diferente do original

No capítulo de Renascer, exibido na noite da última segunda-feira (29), Belarmino (Antonio Calloni) foi assassinado com alguns tiros. A morte do coronel aconteceu logo após ele matar seu rival, Firmino (Enrique Diaz).

A revelação sobre quem matou Belarmino, no entanto, só acontecerá na metade da trama. Pelo menos, foi assim na versão original da novela, exibida em 1993.

Na obra de Benedito Ruy Barbosa, foi revelado que José Inocêncio (Antônio Fagundes) matou o inimigo. Depois de negar inúmeras vezes, ele confessou o crime durante conversa com padre Lívio (Jackson Costa).

"Se eu matei? Então fui eu quem roubou o dinheiro que tinha dado a ele em pagamento das roças. E o padre acredita numa coisa dessas? Que eu seria capaz de fazer isso?", questionou. "Não, sinceramente não. Mas eu acredito que tenha partido de você o tiro que despachou o pobre", afirmou o religioso.

O padre prosseguiu: "Você não roubou o defunto, mas apenas entregou na mão da mulher dele, a vó de Mariana, o dinheiro que você já tinha dado a ele. Ou não?", completou o pároco. O silêncio de José Inocêncio na sequência deixou subentendido que o padre Lívio estava certo.

Quem matou Belarmino no remake de Renascer?

Por se tratar de um remake, Renascer vem passando por algumas mudanças e adaptações na história. Portanto, existe a possibilidade do autor Bruno Luperi mudar o desfecho em torno de quem matou Belarmino.

O neto de Benedito Ruy Barbosa deixou o público com uma pulga atrás da orelha ao falar sobre o assunto em seu roteiro. "Tudo sugere que tenha sido José Inocêncio. Mas será que foi?!", escreveu ele.

O post Quem matou Belarmino em Renascer? Desfecho do remake pode ser diferente da versão original foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.