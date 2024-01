Assassin’s Creed Codename Red pode receber trailer em maio

O jogo Assassin’s Creed Red é um enigma desde seu anúncio (a única informação concreta sobre o jogo é que ele se passará em um Japão feudal). Logo que novidades apareceram, os fãs da série começaram a repercutir rumores divulgados pelo usuário @BunnyTheVillain, que faz parte do programa de criadores da Ubisoft e afirmou ter uma fonte confiável dentro da empresa. Segundo o perfil, o jogo sairá em breve.

[New] #AssassinsCreed Red ????????



????It will be the most enjoyable game in the franchise.

????World premiere trailer in May 2024.

????Gameplay showcase (Ubi Forward) in July 2024.

????Official release in November 2024.



Info came to me by a trusted source and I wanted to share it with you! pic.twitter.com/bQQzhOIe4m