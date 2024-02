Cine Brasília recebe Mostra de Cinema Japonês Contemporâneo

Nessa quinta (1/2), o Cine Brasília abre as portas para a Mostra de Cinema Japonês Contemporâneo, que contemplará ao todo seis produções na programação. A mostra de filmes está prevista para se estender até domingo (4/2) e os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 10 (meia). Uma iniciativa da Embaixada do Japão no Brasil e da Fundação Japão, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) e do Box Cultural, o evento tem por objetivo divulgar a recente produção cinematográfica feita na terra do sol nascente.

As sessões contarão com o áudio original em língua japonesa acompanhado de legendas em português. A Mostra de Cinema Japonês Contemporâneo faz parte do projeto Japanese Film Festival (JFF) da Fundação Japão, responsável pela realização da mostra e exibição de sucessos de bilheteria no Japão, que agora, encontram no Cine Brasília espaço ideal para que novos espectadores conheçam algumas das fitas que melhor evidenciam a potência e qualidade dos filmes produzidos no outro lado do mundo. Confira a seguir a programação da Mostra de Cinema Japonês Contemporâneo.

Programação

And So the Baton is Passed (2021)

Miitan, uma estudante emotiva do ensino fundamental que perdeu a mãe biológica ganha uma nova mãe, Rika. No entanto, o pai de Miitan vai embora para o exterior e o casal se separa. Rika cria Miitan com amor, mas, depois de se casar novamente, acaba desaparecendo. Já Yuko é uma estudante do ensino médio e vive com seu padrasto gentil que adora cozinhar. Yuko e Miitan seguem suas vidas normalmente, mas grandes segredos esperam pelas duas.

Sessões quinta às 18h e domingo às 15h30. 137 min. Classificação indicativa: 14 anos.

In the Wake (2021)

Em 11 de março de 2011, no Japão, aconteceu o Grande Terremoto da Região de Thoku. O resultado foi um número de vítimas sem precedentes. Os sobreviventes se ajudam no abrigo temporário, onde um jovem e uma menina solitários são acolhidos pela gentileza altruísta de uma senhora e os três formam uma família.

Sessões quinta às 20h30 e sábado às 18h. 135 min. Classificação indicativa: 14 anos.

Anime Supremacy! (2022)

Hitomi, que mudou de carreira e passou a trabalhar em um estúdio de animação, levou anos para ascender profissionalmente na empresa e finalmente fará sua tão sonhada estreia como diretora em uma série de anime. Mas para ter uma obra que esteja à altura do que ela espera, Hitomi precisará da cooperação de uma equipe composta de artistas exigentes e teimosos.

Sessões sexta às 15h30 e domingo às 18h. 129 min. Classificação indicativa: 10 anos.

Blue (2021)

Urita, um boxeador profissional ama o esporte mais do que qualquer pessoa. Mas Kazuki, um boxeador mais novo, é mais talentoso e ainda namora Chika, uma amiga de infância de Urita. Apesar disso, Urita não transparece seus sentimentos negativos e ajuda Kazuki a se preparar para sua luta contra o atual campeão. Enquanto isso, Narasaki começou a praticar o esporte só por diversão, mas vai se envolvendo com o boxe até que decide tentar se profissionalizar.

Sessões sexta às 18h e sábado às 15h30. 107 min. Classificação indicativa: 12 anos.

Lesson in Murder (2022)

O universitário Masaya recebe uma carta inesperada. O remetente é Haimura, um detento que chocou a sociedade por seus crimes como assassino em série. Mas, para Masaya, que na época era um estudante solitário do fundamental, o homem era alguém gentil e que o consolava. Haimura confessa seus crimes, mas diz que uma das mortes não foi obra sua e pede que Masaya investigue o caso.

Sessões sexta e domingo às 20h30. 128 min. Classificação indicativa: 16 anos.

Intolerance (2021)

Um pescador ranzinza vive com a filha, uma estudante do ensino fundamental. A garota apresenta um comportamento suspeito em um supermercado e é abordada pelo gerente, mas, ao tentar fugir do local, é atropelada e morre. Furioso, seu pai enlouquece e aterroriza a escola e o gerente do mercado. Aos poucos, o gerente, o motorista que causou o acidente e até o pai, que não dava muita atenção à garota, são pressionados até o limite.

Sessão única, sábado às 20h30. 107 min. 16 anos.