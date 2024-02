Quem é Killer Mike, que venceu três Grammys e saiu preso da premiação

O rapper americano Killer Mike, 48 anos, foi algemado e escoltado pela polícia de Los Angeles, na arena Crypto, onde ocorria a premiação do 66ª Grammy, neste domingo (4/2). O artista ganhou três Grammys no domingo, incluindo o de Melhor música e álbum de Rap por Michael, Melhor performance de Rap e Melhor canção de Rap pelo single Scientists and Engineers.

O artista, que tem o nome real de Michael Render, foi autuado por conduta violenta, de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD). O músico foi solto por conta própria às 20h37 (horário local) e deverá se apresentar ao tribunal de Los Angeles em 29 de fevereiro.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8