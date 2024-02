Marvvila desabafa sobre briga com Ludmilla: "Tiveram coisas muito chatas"

Marvvila abordou uma desavença com Ludmilla revelando um atrito entre as artistas. A ex-BBB preferiu não entrar em detalhes, destacando que prefere focar nos momentos positivos que compartilharam quando eram amigas.

A cantora recordou o início da amizade, quando Ludmilla a convidou para cantar em sua casa, antes mesmo da carreira de pagode da funkeira. Ambas colaboraram em projetos musicais, incluindo o EP Numanice lançado em 2020.

A ex-BBB participou da faixa "Não é por Maldade", mas a música foi retirada abruptamente das plataformas digitais, e fãs notaram que as cantoras deixaram de se seguir nas redes sociais. Ludmilla, posteriormente, regravou a música com Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, o que causou desconforto para Marvvila. Apesar das experiências negativas, a cantora prefere enfatizar os momentos positivos da amizade e dos trabalhos conjuntos.

Ela reconhece que a relação teve altos e baixos, mas destaca o respeito mútuo e acredita que não será convidada novamente por Ludmilla para colaborações futuras. "A gente teve nossa época juntas, foi bem legal. Também tiveram coisas muito chatas. Cada uma fazendo seu trabalho, está tudo certo, Numanice é lindo, bato palma, amo as músicas e vida que segue",

