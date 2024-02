BBB 24: Líder Raquele define alvos para o paredão; veja quem são

Após vencer a prova na noite de quinta-feira (15/2), a nova líder do BBB 24, Raquele, já definiu quem serão os seus alvos da semana, um pouco influenciada por ter descoberto os participantes que mais votaram nela.

A central do líder revelou a ela que já levou 18 votos ao todo, dos participantes Alane, Deniziane, Marcus Vinicius, MC Bin Laden, Nizam e Pizane. "Três já saíram, disse Raquele ao ver os nomes. "É, gatinha. Você ainda tem três aí para eliminar. Três Deus já fez a justiça", afirmou Rodriguinho.

Raquele vê quem mais votou nela na Central do Líder ???? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/A8Lkuw1DTa — Big Brother Brasil (@bbb) February 16, 2024

A sister ficou surpresa especialmente com a aparição do MC na lista, já que ele afirmou ter votado nela apenas uma vez. "Mentiroso, para estar ali é mentiroso", disparou Fernanda ao ver o telão. "Mentiu, porque senão era para eu estar ali também", concordou Rodriguinho, que votou na sister na formação do quarto paredão.

Apesar de saber dos votos que levou, Raquele não se influenciou diretamente neles para definir os participantes que receberão as pulseiras de "Mira" — que determinam as opções que o líder terá de indicação ao paredão — e serão definidas nesta sexta-feira (16). Alane e Deniziane, que apareceram no quadro de pessoas que mais votaram em Raquele, estão entre os alvos.

Os outros dois alvos mencionados pela sister seriam Matteus e Wanessa Camargo. Contudo, ela definiu Deniziane como principal voto para o paredão.

Raquele diz que os seus alvos são Alane, Deniziane, Matteus e Wanessa. ???? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/jY3T1o5NAv — Big Brother Brasil (@bbb) February 16, 2024

Raquele ainda não sabe também que serão distribuídas apenas três pulseiras da "Mira do Líder", e não quatro como nas semanas anteriores. Ela, portanto, pode mudar o alvo na hora da escolha.

Vale lembrar que a central do líder só mostra as pessoas que mais votaram na sister. O máximo de votos que ela levou dos jogadores que apareceram foram dois. Alvos da líder, Matteus e Wanessa já votaram nela uma vez: ele, na formação do segundo paredão; e ela, no sétimo.