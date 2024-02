MC Daniel dá carro blindado avaliado em R$ 300 mil para mãe: "Ela merece"

O cantor MC Daniel presenteou a mãe na segunda-feira (19/2), com um carro blindado. O artista escolheu o modelo BMW X1, avaliado em R$ 300 mil, para dar a Daniela Amorim, que é professora. Ele compartilhou a reação dela em stories no Instagram.

"Carrinho novo para a mamãe, blindado, porque ela merece. Trabalha muito, respeita o papai", disse. Daniela, por sua vez, brincou: "Lembrei do meu que parcelei em 48 vezes de R$ 900".

Mais tarde, a professora ainda fez uma publicação agradecendo ao filho. "Jamais pensei na minha vida que um dia teria um carro blindado", iniciou, também em stories publicados no Instagram.

"Deus tem os planos dele para sua vida. Acredita que acontece", continuou. Por fim, ela escreveu: "Obrigada, filho. Te amo".

MC Daniel demonstra ser um grande amante de carros nas redes sociais e, em janeiro, um incidente curioso envolveu um deles. O cantor contou que, após sair de uma festa da Anitta, no Rio de Janeiro, foi surpreendido com alguém batendo em seu carro, um Porsche 911.

Qual a surpresa ao sair do veículo e dar de cara com Romário? Em clima descontraído, os dois foram às redes sociais esclarecer a situação. "Eu estava indo embora, e encostaram no carro. Eu desço para falar com o cara...". Romário, então, interrompe: "Aí sou eu".