Fórmula 1 confirma Lewis Hamilton na Ferrari

Lewis Hamilton, de 39 anos, deixará a Mercedes no final de 2024 e fará parte da equipe Ferrari. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (1°/2) no perfil oficial da Fórmula 1. No post, a legenda confirma a chegada do piloto inglês com uma foto ao lado de Chales Leclerc. "Programação 2025 para a Scuderia Ferrari".



Hamilton tem contrato com a equipe Mercedes até 2025, porém, o acordo assinado teria sido apenas para 2024, com a opção de extensão por mais um ano. O piloto inglês está na marca alemã desde 2013, na qual conquistou seis títulos.