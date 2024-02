Rapper mexicano Majestic morre afogado aos 24 anos

Óscar Alan Vázquez, conhecido como Majestic, morreu afogado, aos 24 anos, na praia La Entrega em Huatulco, no México, seu país natal, na última segunda-feira, 19. A informação foi confirmada por Franco Escamilla, amigo de Majestic.

De acordo com o Publimetro Mexico, o rapper estava na praia com amigos após participar de uma competição de rap. Pessoas presentes no local declararam ao jornal que o cantor entrou no mar após comer, sem aguardar o tempo recomendado para a digestão.

As testemunhas do acidente acionaram uma equipe médica após perceberem a dificuldade do cantor de sair da água. Os paramédicos não tiveram sucesso ao tentar reanimar o artista no local.

Majestic era especializado em freestyle e era uma das promessas do rap no México. Em 2023, ele ficou em segundo lugar na Batalha dos Gallos, na qual perdeu para o cantor Yoiker.

O rapper também participou do BDM Querétaro, Shaolin Internacional e Valhalla, eventos importantes para o mundo do rap.

