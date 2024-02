São Paulo* — As finais de Six Invitational, que ocorreram nesse domingo (25/2), contou com um duelo brasileiro entre a w7m esports e a FaZe Clan, as duas melhores equipes de Rainbow Six: Siege. O evento que ocorreu pela primeira vez em São Paulo atiçou o melhor dos jogadores em busca de levantar a marreta e ganhar o prêmio de US$ 1 milhão. Em uma partida emocionante, quem levou a melhor foi a w7m esports.

A grande final disputada entre dois representantes brasileiros repete o feito de 2021, quando a Ninjas In Pyjamas venceu a Team Liquid no Palais Brongniart, em Paris. A FaZe Clan estava a espera do seu adversário, que foi decidido no sábado (24/2), num confronto árduo que virou nos últimos minutos, entre a Virtuos.pro, da Rússia, e a w7m esports, do Brasil.

A vitória tupiniquim decretou que a final no ginásio do Ibirapuera seria entre dois times brasileiros. A garra do Brasil foi testada em São Paulo e os jogadores mostraram porque se destacam tanto no Rainbow Six: Siege. Independente de quem vencesse, o prêmio fica no Brasil.

Outro fato que pode ser lembrado durante a competição é que Felipe “nade” Ferreira, da w7m esports, é irmão gêmeo de Thiago “Handyy” Ferreira, da FaZe Clan, o que levou a competição a outro patamar com a disputa entre os irmãos pelo título do Six Invitational.

Torcida junta, porém, dividida



Alarefi Adams, do Ipiranga (SP), veio vibrar de perto com a torcida organizada da FaZe. Ele contou que a maior influência para jogar Rainbow Six: Siege foi ver a cena acompanhar de perto os campeonatos.

“Eu comecei a jogar esse jogo por culpa da final do Elite Six 2 de 2016. Graças a Deus na época Santos Dexterity (antigo time de e-sports do Santos) era Intact, Moringa, Yona, Astro e Gohan. Graças a esses players eu comecei a gostar do jogo e comecei a jogar tá ligado?”, explicou o torcedor da FaZe.

O fã ainda exaltou a FaZe e justificou o amor pelo time brasileiro de e-sports. “Dali para frente foi uma história linda acompanhando a Dex, acompanhando a Fonte quando eles mudaram de organização, acompanhando a FaZe. Desde então é FaZe até o fim, porque eu sou para o futebol igual ao Corinthians, sou para o R6 com a FaZe, não tem jeito”, completou.

Alarefi ainda confirmou que vê uma hegemonia de times brasileiros na modalidade do Rainbow Six, além de já considerar dois times na final história no R6.

“Olha cara, eu acho que desde o começo a gente sempre foi o melhor país em relação a trocação, só que a gente no começo deixava muita desejar em relação a tática e principalmente em relação ao mental, né? A gente tem muito isso de que a galera do NA (América do norte) e principalmente a galera da Europa desde sempre foram muito frios e a gente é brasileiro, cara, a gente é muita acalorado, a gente grita, a gente se emociona, a gente leva tudo ao pé da letra", lembra.

"Eu acho que (isso mudou) conforme o tempo foi passando {…} Hoje, vou ficar triste se a FaZe perder? Vou, mas hoje é um dia de história, ontem foi um dia de história, anteontem foi um dia de história e a hoje é dia de comemorar porque essa marreta, que tá ali naquele palco, ela tá ali e ficará aqui por mais um ano, o Invitational é do Brasil", comemorou Alarefi.

Renan Teodoro, Paulo Henrique e Rafael Neves, amigos que saíram da Zona leste de São Paulo para ver o Six Invitational 2024, disseram que acompanharam o penúltimo dia do torneio em casa e não contiveram a emoção. “Energia lá em cima ontem, aquele 7 a 7 ontem, arrebentamos, gostamos para caramba, é isso”, disse Renan lembrando a emoção dos jogos de ontem.

“Tomara que venha mais vezes (o campeonato para o Brasil), que vai ser sempre desse jeito, que a gente ama o R6 e os times brasileiros dominando tudo”, completou Paulo Henrique sobre a hegemonia brasileira que dominou o R6. O grupo se divide com Renan e Rafael torcendo pela FaZe e Paulo Henrique torcendo para a w7m esports.

Uma caravana de Cotia, da Zona Sudoeste de São Paulo, composta pelos amigos José Luiz, Vinicius Souza, Pablo Moura e Rodrigo Cavaleiro, contou que conheceram Rainbow Six: Siege ainda na época de escola e começaram a jogar juntos.

“Eu comecei no PS4 há uns sete anos, também junto com os moleque, aí a gente migrou para o PC e esse jogo é incrível, a gente jogava Fortnite até me apresentar o R6”, contou Vinicius.

Os amigos têm plena certeza da hegemonia brasileira e, antes do resultado, chutaram certo de que a campeã do Six Invitational 2024 seria a w7m esports. “Quatro anos só deu o brasileiro na final, né? Então, pode dizer que o Brasil é o melhor do mundo no Rainbow Six {…} A gente só tem cachorro louco, é outra parada. Acho que não e-sports em geral, (no) CS (o) Brasil é meio pipoca, mas no resto, nós comandamos mesmo, e é isso. Hoje vai dar w7m e vamos embora!”, falou Pablo empolgado para a final.

Aquecimento



Antes do jogo principal, ocorrreu um show match (uma partida amistosa) entre as equipes compostas por ex-jogadores brasileiros contra uma equipe composta por gringos do mundo todo também com influencers de R6.

A equipe do Brasil começou perdendo o primeiro round, mas rapidamente o time tupiniquim virou o jogo para cima dos gringos e teve até “condições adversas”, com uma brincadeira na qual os capitães das equipes desligaram seus monitores sendo guiados apenas pelos seus companheiros de time.

Rolou algumas substituições durante o jogo, dois brasileiros, Leonardo “Kyno” Figueiredo, da M80, jogando do lado gringo. Fazendo a substituição do lado brasileiro, um das maiores e mais antigos jogadores de R6, André “nesk” Oliveira, da Team Liquid.

O apresentador brasileiro Léo Bianchi e o homenageado do Invitational 2024, o narrador libanês Ghassan "Milosh" Finge, entraram na brincadeira das substituições, respectivamente entrando no time brasileiro e no time mundo.

Acabou não dando para o time dos brasileiros e o time mundo venceu o show match, depois de uma bagunça na pontuação.

A final ainda contou com uma apresentação da música tema do Six Invitational 2024, We move as one, performada pelo Ego Kill Talent, com participação do guitarrista Andreas Kisser e do cantor Rob Damiani na arena ao vivo, levando os fãs do R6 à loucura e transformando o ginásio do Ibirapuera num verdadeiro show.

A final



Numa disputa de melhor de 5 (MD5), a FaZe abriu o placar no primeiro round, o que deixou os jogadores da w7m visivelmente abalados — o time conseguiu marcar seis pontos seguidos, ritmo quebrado por apenas uma única rodada ganha pela w7m. Não deu para salvar o round e a FaZe levou a melhor, marcando o primeiro ponto.

O segundo round já começou dando FaZe na primeira partida, mas logo a w7m reagiu demonstrando que ia fazer diferente do round anterior, e equilibrou as coisas. Com a sucessão de pontos da w7m, a FaZe reagiu e se adaptou quebrando a sequência e recebeu uma resposta à altura: o capitão da w7m, HerdsZ, matou o time inteiro da FaZe em uma das partidas. A FaZe tentou correr atrás, mas a w7m acabou vencendo e levou o ponto da rodada.

Depois do empate, a w7m chegou abrindo o placar do terceiro round com cinco vitórias seguidas, atropelando a concentração da FaZe, que parou no 1 contra 1 a sequência da w7m e conseguiu igualar o resultado. Gradualmente, a FaZe foi pontuando durante a rodada e venceu a w7m de virada, levando o ponto da rodada.

A quarta rodada era decisiva para a FaZe, o time estava a um único ponto de garantir a marreta e levar os R$ 5 milhões para casa, mas a w7m voltou renovada para a quarta rodada sabendo do perigo que vinha e conseguiu quatro pontos consecutivos, com destaque para o “nade” vencendo um confronto de 3 contra 1 em cima da FaZe. Quando a situação se repetiu novamente, a FaZe conseguiu levar a primeira vitória e o iniciou a retomada de pontos, mesmo assim a w7m esports conseguiu superar o adversário e levou o ponto da rodada.

A FaZe largou na frente na última rodada, demonstrando coordenação de equipe e domínio do mapa, alcançou rapidamente o ponto decisivo, deixando a w7m com apenas um ponto no resultado, mas impressionantemente a w7m esports lutou em conjunto e virou a partida aos gritos de “eu acredito” da torcida que derramou lágrimas, suou e comemorou a cada ponto da w7m até a vitória.

O dia terminou com a vitória da w7m esports depois de uma campanha suada e uma impressionante atuação nas finais, o time se sintonizou e levantou a marreta em conjunto, contando com um momento especial entre "nade" e seu irmão "Handyy", selando uma vitória conjunta da família Ferreira. A w7m esports sai do ginásio do Ibirapuera levando o prêmio de US$ 1 milhão em casa, e é grande campeã do Six Invitational 2024.

*O repórter viajou a convite da Six Invitational 2024