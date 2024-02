Gloria Pires é cotada para o elenco de nova novela da HBO Max

Gloria Pires, que está longe das telinhas desde que integrou o elenco principal de Terra e Paixão (2023), em que viveu a vilã principal da novela da Globo, encerrou seu contrato de exclusividade com o canal carioca, e poderá ser vista na concorrência.

Isso porque, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, a artista veterana pode ser escalada para o elenco de Pai Herói, futuro remake a ser produzido pela HBO Max – ou Max, como passa a ser chamada.

Nos bastidores do serviço de streaming, as expectativas são de que Gloria Pires seja um dos nomes confirmados para a produção da nova versão do folhetim assinado por Janete Clair (1925-1983), e foi exibido na década de 1970, na Globo.

Em tempo, o remake de Pai Herói será assinado por Renata Dias Gomes, neta da autora da versão original da obra, e os planos são de que o enredo entre em cartaz apenas no ano que vem, após as estreias de Beleza Fatal, e da nova versão de Dona Beja, ambas ainda em gravação pela HBO Max.

