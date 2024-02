Fátima Bernardes terá ex-colega de trabalho da Globo como chefe em Paris

Explorando novos projetos desde o fim do seu contrato com a rede Globo em dezembro de 2023, após 37 anos, Fátima Bernardes se prepara para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris entre 26 de julho e 11 de agosto. Conhecida pela trajetória na televisão brasileira, a jornalista se unirá à Play9 para produzir vídeos exclusivos para o projeto 'Paris é Brasa', em um formato 100% digital.

Na nova jornada, Fátima Bernardes terá como chefe em Paris o ex-colega de trabalho da Globo João Pedro Paes Leme, sócio da Play9, empresa especializada em em mídias digitais e conteúdo com influenciadores.

Com uma trajetória na Globo que se estendeu de 1996 a 2016, João Pedro atuou como repórter, correspondente internacional e ocupou cargos de destaque no departamento de Esporte. O jornalista ganhou reconhecimento especial por suas coberturas envolvendo Fórmula 1, Copas do Mundo e Jogos Olímpicos, além de séries de matérias especiais, incluindo uma dedicada a Ayrton Senna.

A Play9, sediada no Rio de Janeiro, é comandada não apenas por João Pedro, mas também pelo influenciado Felipe Neto e pelo ex-jogador de vôlei Marcus Vinicius Freire. A produtora acumula uma extensa lista de colaboradores, incluindo dezenas de criadores de conteúdo, e tem em seu portfólio produções para plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Globoplay.