Mortal Kombat 1: nova temporada tem Mileena como vilã e estreia do Pacificador

A quarta temporada de Mortal Kombat 1, lançada na quarta-feira (28/2), trouxe uma série de novidades para os fãs do game de luta. Nomeado de "A Caçadora", o jogo traz Mileena como vilã e disponibiliza o personagem Pacificador para os gamers.

O modo invasões de Mortal Kombat 1 recebeu algumas atualização com a chegada da nova temporada. Mileena assume o posto de Sub-zero e se torna a grande vilã do tabuleiro, essa versão da personagem foi criada por Shang Tsung e fez vários clones de si mesma para destruir outras realidades. A temporada vai contar com várias recompensas, com as principais sendo novas skins. Entre elas estão "Mileena Perseguindo Carne", "Mileena Monstra de Verdade", "Li Mei Condestável Resoluta Liu Kang Caçador Flamejante", "Smoke Caçador Alto e Baixo" e "Kenshi Primeira Vista".

A quarta temporada ganhou um trailer inédito mostrando a Mileena que quer dominar todo o Multiverso. Os tabuleiros adicionados vão contar com novas batalhas de chefe e permanecem até 16 de abril.





Pacificador



Pacificador chega essa semana para quem comprou o Pacote de Kombate. (foto: Reprodução/NetherRealm Studios)

Essa nova atualização também adiciona ao elenco de personagens jogáveis o Pacificador, interpretado por John Cena, que participou do filme Esquadrão Suicida e protagonizou uma série no HBO Max. O personagem terá acesso antecipado esta semana para quem comprou o Pacote de Kombate e dia 6 de março estará disponível para os demais interessados.



O Pacificador conta com uma ampla e curiosa seleção de golpes, ele utiliza os diferentes capacetes vistos na série com poderes diversos, desde campo de força a anti-gravidade, além de armas variadas e sua fiel amiga águia, Eagly para executar seus ataques. Duda Ribeiro, dublador da série e do filme, reprisa seu papel como voz brasileira do Pacificador em Mortal Kombat 1.



Além do anti-herói da DC, sempre que um personagem principal é lançado, um Kameo (personagem suporte) também chega algum tempo depois, dessa vez uma variante feminina de Johnny Cage, que aparece brevemente no modo história, se junta ao elenco de suporte. Janet Cage foi anunciada para "algum momento de março".



Krossplay



Modo permitirá que jogadores de difentes plataformas se enfrentem no combate mortal. (foto: Reprodução/NetherRealm Studios)

A funcionalidade Krossplay, que possibilita pessoas com diferentes consoles jogarem, também já está disponível em Mortal Kombat 1 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. O recurso Krossplay permitirá que os jogadores façam partidas na Kombat League Rankeada e Kasual Versus, convidem amigos para partidas Versus Privadas e vejam as estatísticas da tabela de classificação em todas as plataformas suportadas.



Para quem ainda não possui o jogo, um fim de semana de teste gratuito de Mortal Kombat 1 está programado para ocorrer entre os dias 7 e 10 de março no PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.