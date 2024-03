Com medo de vazamento de GTA VI, Rockstar cancela home office de funcionários

A gigante dos games Rockstar Games pediu aos seus desenvolvedores que voltem a trabalhar os cinco dias da semana de forma presencial a partir de abril deste ano. Grand Theft Auto VI, o maior jogo da história da Rockstar e um dos mais aguardados pelos fãs entra em seu estágio final de desenvolvimento e a empresa teme novos vazamentos com atual sistema de trabalho.



Em um e-mail obtido pela Bloomberg, a chefe de produção da empresa, Jenn Kolbe, faz o pedido para a equipe de Grand Theft Auto VI. Ela alega que a produção será “melhor realizada” de forma presencial e que assim “evitaria” novos vazamentos. "Efetuar essas mudanças agora nos coloca na melhor posição para entregar o próximo Grand Theft Auto no nível de qualidade e polimento que sabemos que ele requer, juntamente com um cronograma editorial que corresponde à escala e ambição do jogo", escreve a chefe de produção no e-mail.



O medo da Rockstar vem depois de uma série de vazamentos ocorridos em setembro de 2022, que acarretou até na prisão do hacker, e depois desse caso, o primeiro trailer de GTA VI foi vazado na internet antes do lançamento oficial programado pela empresa.



Vendo essa problemática trabalhista, o IWGB, sindicato dos trabalhadores se manifestou sobre o assunto, falando em nome dos membros da Rockstar filiados ao sindicato, e chamou a ação de imprudente "Trabalhadores da empresa que são membros do Sindicato dos Trabalhadores de Jogos da IWGB descreveram a medida como "tomada de decisão imprudente" e levantaram preocupações sobre falta de planejamento e sérios impactos no bem-estar. Alguns indivíduos foram notificados no início de fevereiro, embora as comunicações oficiais tenham demorado mais de três semanas para serem divulgadas, deixando muitos ansiosos com os rumores circulantes."



O sindicato ainda justificou o trabalho em home office como uma salvação para muitos funcionários. "Trabalhar em casa tem sido uma tábua de salvação para muitos de nós na Rockstar, permitindo-nos equilibrar responsabilidades de cuidado, gerenciar deficiências e realocar conforme necessário. Agora, a Rockstar está tirando essa tábua de salvação sem pensar duas vezes nos trabalhadores que serão mais impactados."



A Rockstar não só não disse nada sobre o assunto, como, se recusa a falar com o sindicato diretamente e reitera que quer os funcionários de volta ao trabalho presencial no dia 15 de abril e desativará todos os métodos de acesso remoto.