Toys for Bob se desliga da Activision e anuncia que se tornará indie

Em uma declaração publicada, Paul Yan e Avery Lodato, chefes da Toys for Bob, anunciaram um novo rumo para a empresa, e não será sob o teto da Activision. A Toys for Bob ficou conhecida por ser responsável pelo remake dos jogos clássicos de Spyro, a série de jogos com bonecos físicos que se tornavam digitais, Skylanders e, principalmente, por ressuscitar a franquia Crash Bandicoot, lançando o quarto título It’s About Time.



O estúdio deixou claro no comunicado que a saída foi pacífica, e que ainda espera trabalhar com os duas empresas em um futuro próximo. “Nossos amigos na Activision e na Microsoft tem sido extremamente solidário enquanto nosso novo direcionamento e estamos confiantes que ainda vamos trabalhar juntos em nosso futuro”, declarou Paul Yan e Avery Lodato.



Além do anúncio que vão deixar a Activision, a Toys for Bob, comunicou uma promissora parceria com a Microsoft para seu próximo título. ”Com o mesmo entusiasmo e paixão que nós acreditamos que agora é hora de levar o estúdio e os nossos futuros jogos para o próximo nível. Essa oportunidade nos permite retornar às nossas origens de ser um estúdio pequeno e rápido. Para tornar essa notícia ainda mais animadora, estamos explorando uma possível parceria do nosso estúdio com a Microsoft”.



Na declaração, eles expressam uma curiosidade e um entusiasmo por seguir um rumo independente, além de demonstrar interesse em criar novos títulos ”Enquanto estamos nos primeiros dias desenvolvimento do nosso próximo novo jogo e muito longe ainda de fazer qualquer anúncio, nosso time está animado em desenvolver novas histórias, novos personagens e novas experiências de gameplay.”



Como parte da transição, Crash Team Rumble, último jogo do estúdio focado no modo online, não vai mais receber atualizações a partir de 4 de março deste ano. Mas os servidores continuaram ligados, o passe de batalha ficará gratuito e as microtransações serão desligadas.



A notícia da reformulação da empresa vem logo depois das demissões feitas pela Microsoft, que cortaram 86 pessoas da Toys for Bob e fecharam seu escritório presencial, deixando o trabalho da equipe todo remoto.