Enrique Diaz abriu o coração sobre o fim do casamento com Mariana Lima, com quem estava desde 1997, e tornou pública a união em 2019. O ator, que está confirmando no elenco do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, foi sincero ao contar como anda a vida pessoal.

Em entrevista à revista Caras, o artista veterano, que costuma ser bastante reservado sobre a intimidade, respondeu sobre a nova fase. "Está tudo louco. O famoso ‘tudo bem e nada presta’ (risos). A vida é uma aventura, né? Estou com os filhos grandes, está tudo legal", disse.

Enrique Diaz, que pôde ter sido visto na primeira fase da novela Renascer, surpreendeu o público ao ter revelado que mantinha seu casamento com Mariana Lima morando em casas separadas. Além disto, o ator também revelou que possuía uma relação não-monogâmica com a atriz.

Nome confirmado no Dança dos Famosos, Enrique ainda descreveu suas expectativas para a participação na competição musical. "Está tudo certo. Para mim, o meu julgamento é pior… O fato de mostrar os ensaios, me ajuda muito. É isso, estou errando, aprendendo, é muito legal. Mas o meu julgamento é tentar ser o melhor possível. Julgar, de falarem que não está tão bom… Ver esse elenco aqui, não dá para competir com eles, então está tudo bem (risos)", declarou.

O post Enrique Diaz quebra o silêncio sobre fim do casamento com Mariana Lima foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.