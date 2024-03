A cantora Preta Gil foi anunciada nesta quinta-feira (29/2) como a nova apresentadora do TVZ, no Multishow. Ela estreia dia 11 de março no comando da atração que valoriza os videoclipes do momento.

"O Multishow me convidou pra encarar esse desafio, e é claro que eu aceitei", começou ela. "A expectativa para apresentar o ‘TVZ’ é a maior possível. Encontrar e reencontrar pessoas incríveis que eu amo e admiro, ser feliz e levar um pouco dessa alegria para as pessoas de casa, que estarão ligadas no Multishow", concluiu.

Não é a primeira vez que a filha de Gilberto Gil comanda um programa. Em 2004, com direção de Marlene Mattos, ela comandou o Caixa Preta, na Band. Contudo, a atração ficou poucos meses no ar.

Preta Gil, ano passado, enfrentou um câncer no intestino, além de crises de ansiedade constantes e o término conturbado com Rodrigo Godoy.

O post Preta Gil é escalada para apresentar programa no Multishow: ‘Desafio’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.