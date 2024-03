A comunidade de Doom conseguiu mais uma vez rodar o jogo em coisas inusitadas, para se dizer o mínimo. No fim de fevereiro, o youtuber alemão de engenharia e tecnologia Aaron Christophel conseguiu instalar Doom na tela de uma escova de dentes elétrica.



O produtor de conteúdo alemão faz vídeos desmontando aparelhos eletrônicos e mexendo nos sistemas operacionais deles. Em 24 de fevereiro, Aaron publicou um vídeo no qual hackeava uma escova que utiliza Wi-Fi para mexer no sistema dela. Quatro dias depois, ele publicou um outro vídeo em que havia pareado seu mouse com a escova de dente e jogava Doom, um dos FPS (Jogo de tiro em primeira pessoa) mais clássicos da história dos games, produzido pela Id Software, na tela da escova com Wi-Fi. O vídeo mostra que o jogo funcionava perfeitamente.



Confira:

No vídeo, Aaron até joga uma fase completa do jogo na tela da escova. Esse não é primeiro caso de lugares inusitados que rodam Doom que o Correio noticia, bactérias já foram capazes de rodar o jogo.

Com essa possibilidade da escova de dentes, a comunidade fã de Doom mantém o estigma de que o jogo pode rodar em qualquer plataforma possível, basta ter uma tela.