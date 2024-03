Comédia nacional 'Vidente por acidente' ganha trailer oficial

Na quinta-feira (29/2), foi divulgado o trailer oficial de Vidente por Acidente, novo filme brasileiro de comédia que traz Otaviano Costa em seu primeiro papel como protagonista nas telonas. O longa estreia exclusivamente nos cinemas em 18 de abril, com um elenco de peso: Evelyn Castro, Jamilly Mariano, Totia Meirelles, Katiuscia Canoro, Macla Tenório e Victor Lamoglia. Além das participações especiais de: Xuxa Meneghel, Flávia Alessandra, Serjão Loroza, Nany People, Stepan Nercessian, Negrete e Pequena Lo.



O filme acompanha o arquiteto Ulisses (Otaviano Costa), que está descrente de sua carreira e inseguro de seus talentos, em visita a uma “coach vocacional”. Depois de tomar um chá suspeito oferecido pela “profissional” em seu ritual maluco, Ulisses apaga e tem os pertences roubados. Porém, nem tudo é tragédia. Misteriosamente, ele sai de lá com um poder estranho: descobrir, com apenas um toque, a verdadeira vocação das pessoas. Será que Ulisses encontrou seu verdadeiro talento ou este novo dom só vai trazer ainda mais confusão para sua vida?



O filme é dirigido por Rodrigo Van Der Put e escrito por André Brandt e Gui Cintra. Produção por conta da Conspiração, com coprodução da Star Original Productions e apoio da RioFilme. Verifique a classificação indicativa.