Os participantes Beatriz e Davi são os únicos que ainda disputam a liderança desta semana no Big Brother Brasil. A prova já bateu mais de 15 horas de duração. Nesta quinta-feira (7/3), o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, explicou o que pode acontecer caso os brothers fiquem até a transmissão ao vivo do programa desta sexta-feira (8/3).



Se os dois pipocas resistirem até a transmissão do programa na noite de hoje, a prova da Seara será encerrada e eles vão decidir a consagração em uma nova disputa, semelhante à do bate e volta dos emparedados, ou seja, na sorte.

Prova de resistência raiz

Na prova desta semana, os participantes precisam resistir abraçados a um cachorro quente gigante. A estrutura foi montada como um carrossel e os brothers devem permanecer o maior tempo possível, enfrentando rajadas de vento, fumaça e geleca jogada pela produção.



Lucas Henrique foi o primeiro a deixar a prova, e como consequência já está no paredão; o segundo foi o MC Bin Laden que não vai poder disputar o colar do anjo. Já a terceira foi a modelo Yasmin, que não poderá ser imunizada e por último, Alane, que está na xepa.