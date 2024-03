'Big Brother' colombiano: marido entra na casa e pede divórcio de participante

O ator Alejandro Estrada entrou na casa do reality show La Casa de los Famosos Colômbia para pedir divórcio da mulher, a atriz Nataly Umaña, após uma traição. Os dois estavam juntos há doze anos. Durante o programa colombiano, a participante se envolveu com o modelo Miguel Melfi.

"Digo do fundo do coração que sempre confiei na gente. Sempre confiei na nossa relação e, acima de tudo, sempre confiei que conseguiríamos superar qualquer adversidade", disse o ator, na frente dos participantes do reality, que se assemelha ao programa Big Brother Brasil.

Então, a atriz começou a chorar e Alejandro continuou: "Você disse que o nosso relacionamento não é mais perfeito, não acontece nada. Está muito bom, só estou dizendo que não foi assim. Vida, está muito claro que é o que eu quero. É uma decisão tomada, é um ciclo fechado. Você terá um futuro fantástico, porque você merece. Retiro todas as minhas promessas, mas não retiro de jeito nenhum e nunca o farei: meus bons votos para você".



O ator se despediu de Nataly com um beijo no rosto. "Seja feliz, seja muito feliz. Espero que o que está acontecendo nesta casa, pelo que você veio, cumpre todas as suas expectativas de bênçãos, e realmente ensina o que você valoriza na vida. Tchau, tchau, tchau", disse Alejandro.

Marido traído invade "La casa de Los Famosos" e pede divórcio durante dinâmica do Congelamento.