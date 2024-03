Kinoplex anuncia venda de ingressos para SUGA - Agust D-Day Tour The Movie

O Kinoplex já iniciou a pré-venda dos ingressos para SUGA - Agust D-Day Tour The Movie, o filme sobre a estrela do Kpop SUGA, integrante da boyband coreana BTS. As exibições nas telonas da rede irão ocorrer entre os dias 10 e 13 de abril, e o valor da entrada será a partir de R30,00 (meia-entrada).

O documentário é da mesma produtora de BTS: Yet to Come (2023) e Burn the Stage: The Movie (2018). Conhecido por integrar a banda BTS, SUGA também tem uma carreira solo de sucesso. Após lançar o álbum D-Day, em maio de 2023, fez uma turnê mundial em um total de 25 shows realizados em 10 cidades diferentes. Além de curtir seu desempenho explosivo e cheio de energia no palco, os fãs ainda poderão se deliciar com duetos com os parceiros do BTS: RM, Jimin e Jung Kook.

Os ingressos podem ser adquiridos nos cinemas e no site do Kinoplex. Ao comprar as entradas, o cliente também pode acumular pontos para trocar por ingressos e pipoca grátis, se cadastrado no programa de benefícios Kinoplex+. Para os grupos a partir de 5 pessoas, a rede também oferece o Kinopass, um passaporte de cinema com ingressos a preços especiais. Clientes dos bancos Pan e BTG Pactual pagam meia-entrada em todas as sessões.