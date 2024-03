Coala Festival celebra a décima edição em setembro de 2024

Ritmo e música brasileira é o que não falta, o Coala Festival será realizado dos dias 6 a 8 de setembro, no Memorial da América Latina em São Paulo. O Festival tem o propósito de alavancar novos talentos e começou a venda de ingressos nesta semana. Os tickets estão disponíveis no site oficial do evento.

Em 2023, o Coala Festival contou com um público de mais de 40 mil pessoas que sentiram a energia da música brasileira na pele, como as apresentações dos artistas, BaianaSystem com Olodum, Jards Macalé com Ana Frango Elétrico entre as atrações principais.

O projeto do Festival iniciou em 2012, com o objetivo de valorizar talentos únicos não muito reconhecidos no âmbito artístico brasileiro, e alavancá-los para o mundo. Artistas que acabam não ganhando a relevância merecida. Após dois anos de planejamento, o festival teve sua primeira edição em 2014 e persiste até hoje com a diversidade e contemporaneidade como lema.

O nome do Festival foi escolhido a dedo com o propósito de conversar com a proposta do evento, que busca aproximar o público dos artistas. Os coalas vivem nas costas das mães até atingirem a idade adulta, o que conversa bastante com os objetivos da empresa, de ajudar novos talentos que estão começando a brilharem no âmbito artístico.