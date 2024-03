‘Da ponte pra lá’, série original da Max, ganha teaser e data de estreia

A plataforma de streaming Max — anteriormente HBO Max — divulgou o teaser da mais nova série nacional da plataforma, Da ponte pra lá, que estreia em 4 de abril. Com atuações de João Guilherme, Gabz, Victor Liam e Marcello Antony, a produção de sete episódios foca nos conflitos de um grupo de personagens, na medida em que questões relativas à classe socioeconômica e demais disparidades ficam em voga no enredo. Outros assuntos que a série explora incluem preconceitos e cultura periférica, tudo isso com a cidade de São Paulo como plano de fundo principal.









Sob a direção geral de Rodrigo Monte, Da ponte pra lá se aprofunda sobre a história de Malu (Gabz), jovem periférica que está à procura de respostas sobre a morte do melhor amigo Ícaro, um rapaz trans interpretado por Victor Liam. Durante a investigação, ela se depara com um enorme abismo de desigualdades sociais, reflexo de uma sociedade adoecida por discriminações e elitismos.