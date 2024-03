'Renascer': atriz revela segredo para gravar cenas quentes

Mell Muzzillo, que está fazendo o maior sucesso na pele de Ritinha, na novela Renascer, abriu o jogo sobre os bastidores, e como são as gravações das cenas quentes protagonizadas com Xamã, com quem forma par romântico no remake da Globo.

Em entrevista à revista Quem, a jovem artista contou como ocorrem a rodagem das sequências ousadas, e ressaltou o profissionalismo da equipe envolvida. "Como vim da dança, já estava um pouco acostumada com essa coisa de ter que ficar nua ou de ter que trocar de roupa na frente dos outros. A gente também tem uma equipe muito sensível e muito cuidadosa. Temos confiança ali no elenco em si, da pessoa que vai estar trocando com você, e na equipe", declarou.

Mell Muzzillo ainda celebrou o grande sucesso entre o público, pelas cenas com Xamã em Renascer. "Tem sido demais receber essa resposta e essa aprovação do público. As pessoas estão gostando muito. A gente tem tido uma troca muito legal. Teve uma preparação nossa para que tudo funcionasse bem, como a gente queria e como a gente acreditava que era a relação da Ritinha e do Damião", disse.

Em meio aos rumores de affair, a atriz não poupou elogios ao rapper, em seu primeiro trabalho como ator de novela. "Ele é uma pessoa muito fácil de se trabalhar e muito entregue, então as coisas foram acontecendo de forma bem natural, com muita confiança também", pontuou.

O post Mell Muzzillo revela segredo para gravar cenas quentes com Xamã em ‘Renascer’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.