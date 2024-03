Grávida, Biah Rodrigues reage à polêmica de ser submissa ao marido, Sorocaba

Biah Rodrigues, que está grávida de gêmeos, fruto do casamento com o cantor Sorocaba, que forma dupla com Fernando, se explicou novamente em torno da polêmica envolvendo o fato dela ter afirmado ser submissa ao marido.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora digital rebateu as críticas, e afirmou que segue o que acredita ser o correto, seguindo os princípios bíblicos. "Apesar de muitos interpretarem mal, há algumas passagens bíblicas que ensinam acerca da submissão no relacionamento conjugal", disse.

"Para algumas mulheres, obedecer a essa orientação pode ser algo leve, mas, para outras, a submissão no casamento pode ser uma forma de sacrifício. E tudo dependerá, primeiro, da nossa obediência a Deus. Todo casamento exige sacrifício para funcionar, de ambos lados", explicou Biah Rodrigues, que já até mesmo assumiu publicamente ter perdoado uma traição cometida por Sorocaba.

Casados desde 2020, Biah Rodrigues, que já é mãe de Theo, de 3 anos, e Fernanda, de 2, não descarta uma nova gravidez no futuro. "Foi uma alegria [descobrir a gravidez], nós já queríamos e quando descobrimos que era gêmeos foi muito emocionante", afirmou.

