Prêmio Sesc de Literatura 2024 anuncia a abertura de inscrições

O Prêmio Sesc de literatura chega a sua 21ª edição e os interessados poderão se inscrever de forma gratuita entre 25 de março e 22 de abril pelo site do projeto. A novidade desta edição é a inclusão da categoria Poesia, que se soma à de Romance e Conto, além da premiação em dinheiro no valor de R$30 mil.

A premiação é uma das mais importantes e consagradas do país na premiação de escritores inéditos e avalia trabalhos com qualidade literária para edição e circulação nacional. Ao oferecer oportunidades aos novos escritores, o prêmio impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e enriquece a cultura nacional. Desde a sua criação, em 2003, quase 20 mil livros foram inscritos e 37 novos autores foram revelados. Em 2023, os vencedores foram Airton Souza e Bethânia Pires Amaro, com o romance Outono de carne estranha e a coletânea de contos O ninho, respectivamente.

As obras inscritas são analisadas por comissões julgadoras de diferentes regiões do país, compostas por renomados escritores, jornalistas e críticos literários. O processo de avaliação tem como base o anonimato tanto dos autores quanto do júri, garantindo a lisura do projeto e a liberdade de análise dos jurados, que fazem a seleção pelo mérito literário dos trabalhos, com soberania sobre a decisão final. Os vencedores terão seus livros publicados pela Editora Senac Rio, com uma tiragem inicial mínima de 2.000 exemplares.