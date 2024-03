‘No Rancho Fundo’: Globo é impedida de utilizar marca da nova novela das seis

A Globo enfrentou empecilhos com o registro da marca No Rancho Fundo, título de sua próxima novela das seis assinada por Mário Teixeira, que estreia no dia 15 de abril, em substituição ao remake de Elas por Elas. Isso porque, a empresa que é dona da canção que dá nome à obra, barrou o pedido feito no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Segundo informações da coluna Splash, do UOL, a Platinada havia entrado com a solicitação de registro no dia 26 de setembro de 2023, mas a Ary Barroso Produções contestou o pedido. Desta forma, a rede protocolou uma petição desistindo da marca, tendo sido homologada no último dia 19 de março.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Globo explicou a possibilidade de ser impedida de utilizar o título No Rancho Fundo, e esclareceu que "a manutenção ou não dos direitos marcários, que pode ser relevante para outros fins, é uma decisão comercial da empresa, de acordo com seus objetivos em relação a cada marca".

Além do canal, a Editora Aquarela do Brasil, que representou a Ary Barroso Produções no processo de registro da marca da nova novela das seis, comunicou sobre o assunto: "Informamos que não temos nada a declarar. Tudo ocorreu dentro da normalidade", disse a empresa.

