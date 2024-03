Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (27/3)

NOSSA ÉPOCA É SAGRADA



Data estelar: Lua começa a minguar em Escorpião.



Nos dias atuais de nossa civilização, a ciência e o dinheiro são os grandes determinantes da realidade humana, assim como também a religião, mas mesmo essa é submetida à visão da ciência e do mercado, só que, como é

inevitável que nossa humanidade continue buscando um ponto de apoio melhor do que esses para chamar de realidade, por mais que pareçam invencíveis, a ciência e o dinheiro também cairão em descrédito.



A substituição dos parâmetros da realidade está em andamento, porque o entendimento de nossa humanidade se amplia diariamente, a todo momento os indivíduos, em diversos lugares, experimentam epifanias que agregam à

urgência de termos algo melhor do que o dinheiro, a ciência ou a religião como determinantes do princípio da realidade.



Só por isso devemos chamar nossa época de sagrada, três vezes sagrada.



























< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



É desnecessário fazer investimentos enormes para que as coisas adquiram um tom mais brilhante, do jeito que sua alma gosta. É melhor você aproveitar os recursos disponíveis, mesmo que, à primeira vista, pareçam escassos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Pensar bem, pensar melhor, pensar com clareza, esses exercícios tomam bastante tempo e, por isso, não são compatíveis com a urgência que certas pessoas têm, e que as motiva a exercer pressão sobre suas decisões.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Este momento encerra potencialidades muito interessantes para você e, por isso, seria bom você manter um tempo livre para observar melhor o andamento das coisas, distante dos compromissos habituais. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



O entusiasmo alheio intimida, porque dá a impressão de as pessoas se meterem em encrencas desavisadamente. Porém, quando é a própria alma que sente entusiasmo, tudo se mostra fácil de fazer e o senso de aventura impera.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Em vez de continuar fazendo força para que as coisas se ajustem aos seus planos, neste momento é conveniente você seguir o fluxo, não apenas para poupar fôlego, mas também para aproveitar as novidades que se apresentam.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Se houver pontas soltas, é melhor colocar tudo sobre a mesa e conversar abertamente sobre os assuntos que incomodam você. Talvez você encontre um tanto de resistência no início, mas não se intimide, siga em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Com tanta coisa complicada atrasando os assuntos que são responsabilidade das pessoas que acompanham seu caminho atualmente, é melhor você pensar tudo da forma mais prática possível, defendendo seus interesses.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)



Planeje o melhor possível as intervenções que fará no dia de hoje, porque a improvisação, apesar de ter dado certo muitas vezes, não teria cabimento no cenário atual. Planeje, revise o planejamento, e se atenha ao plano.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Está tudo certo, está tudo tranquilo, mas aí está o problema justamente, porque na falta de excitação, muito provavelmente sua alma sairá por aí em busca de encrenca, a qual pode ser muito boa, mas muito ruim também.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Quando as pessoas se entendem e decidem agir em conjunto, produzem uma força imbatível. É de se suspeitar que seja por isso que, na atualidade, haja tanto esforço para manter as pessoas divididas e em confronto.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Sua alma sempre é tentada a se aventurar, a assumir riscos, mas de uma forma tão inocente e ingênua que não parece perceber as encrencas que se mete. Agora é melhor você seguir pelo caminho mais seguro possível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Colocando suas ideias em prática você tem tudo a ganhar, mas se ficar dando voltas e mais voltas sem nada fazer, você terminará o dia com a alma exausta de tantos dilemas impossíveis de resolver. A prática resolve.