Best of blues and rock anuncia line-up e datas dos shows em 4 cidades

Idealizado pela Dançar marketing, o Best of blues and rock chega à 11ª edição em 2024. Grandes nomes da música nacional e internacional vão participar do festival, que será realizado nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Os ingressos para os shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba começaram a ser vendidos na terça-feira (26/3) pelo site da Eventim. Os shows de Belo Horizonte terão a data de início das vendas anunciada em breve.



Neste ano, o evento começa na terra dos cariocas, no dia 20 de junho, com apresentações de Joe Bonamassa e Eric Gales. No dia seguinte, Kiko Loureiro e Zakk Sabbath sobem ao palco do Vivo Rio. No dia 22 de junho, o festival passa para a capital paulista e honra a tradição com apresentações ao ar livre na plateia externa do Auditório Ibirapuera. Di Ferrero é a primeira atração, seguido por CPM 22, Eric Gales, Joe Bonamassa e Zakk Sabbath.



Já a capital paranaense recebe, nos dias 23 e 24, Hibria Zakk Sabbath, Eric Gales e Joe Bonamassa no Live Curitiba. O festival se encerra em Belo Horizonte, no dia 25 de junho, com Yohan Kisser e Zakk Sabbath, no Arena Hall. Desde a sua criação em 2013, o Best of blues and rock já reuniu uma audiência superior a 1,5 milhão em mais de 320 atividades.



