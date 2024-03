Aprenda seis vitaminas caseiras refrescantes e nutritivas

Vitamina de amora com mirtilo (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Culinaria -> Diversão e Arte) EdiCase EdiCase

As vitaminas com frutas são boas pedidas para se refrescar e ajudar a fortalecer a imunidade. Repletas de nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, essas bebidas oferecem uma fonte natural de energia, sem adição de açúcares refinados ou componentes artificiais prejudiciais. Sua elevada concentração de água ajuda a manter a hidratação do corpo em dia.

Pensando nisso, separamos 6 receitas de vitaminas com frutas nutritivas para você espantar o calor. Confira!

Vitamina de amora com mirtilo

Ingredientes

250 g de amoras sem sementes

sem sementes 250 g de mirtilos

650 ml de leite gelado

200 ml de iogurte natural

Modo de preparo

Em água corrente, lave as amoras e os mirtilos e coloque no liquidificador. Adicione o leite e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Dica: sirva com folhas de hortelã.

Vitamina de laranja com beterraba e cenoura

Ingredientes

200 ml de leite

100 ml de suco de laranja

1 cenoura descascada e picada

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Vitamina de melancia com banana

Ingredientes

1 fatia de melancia picada

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 250 ml de leite

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de goiaba

Ingredientes

4 goiabas descascadas e picadas

descascadas e picadas 700 ml de leite integral

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a goiaba e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de pêssego com aveia (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

Vitamina de pêssego com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de pêssego picado

200 ml de leite de soja

1 colher de sopa de flocos de aveia

Mel e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.

Vitamina de manga com gengibre

Ingredientes

1 manga madura, descascada e picada

madura, descascada e picada 250 ml de leite de amêndoas

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Pedras de gelo e mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a manga picada no liquidificador. Em seguida, adicione o leite de amêndoas e o gengibre ralado. Se desejar, adoce com um pouco de mel. Bata tudo até que a mistura fique homogênea e cremosa.

Depois, adicione as pedras de gelo ao liquidificador e bata novamente até que o gelo seja completamente triturado e a vitamina esteja bem gelada. Sirva imediatamente!