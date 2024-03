Após ser eliminada da casa do BBB 24, Leidy Elin reagiu, na manhã desta quarta-feira (27/3), às cenas de briga que teve com Davi, durante participação no Mais você. Leidy foi eliminada com 88,33% dos votos na noite de terça (26) em um paredão com Davi, Matteus e MC Bin Laden.

A ex-sister viu cenas de discussões com Davi, como a da última segunda-feira (25), e também o momento em que ela jogou as roupas do brother na piscina. "Eu não sabia que eu era barraqueira assim. Nossa!", brincou ela.

Na justificativa à Ana Maria Braga, Leidy contou que lembrou de ter visto a cena de alguém jogando roupa de outra pessoa na piscina e que como Davi estava levando-a ao "ápice da loucura", decidiu fazer o mesmo. "Mas pesei a mão", afirmou.

Ana Maria sobre Leidy Elin jogar as roupas de Davi na piscina: “é a mesma forma da gente que vive em sociedade, e tem algumas coisas que são proibidas por lei…”#MaisVocê #CafeComEliminado #BBB24 #RedeBBB

????Globoplay pic.twitter.com/8JFbgMLtDD

Contudo, Leidy garantiu que não faria nada diferente se soubesse que seria vista dessa forma pelo público. "Eu faria [igual], senão ia deixar de ser eu. A entonação, falo alto pra caramba, não sabia", ponderou.

No Bate-papo com eliminando, na noite de terça (26) ela também reagiu às mesmas cenas de brigas e contou que tinha esquecido que estava sendo gravada. "Gente, eu tô chocada comigo mesma. Que vergonha", disse a ex-sister.

"Eu esqueci que estava sendo gravado"



Leidy Elin assiste ao momento em que joga roupas de Davi na piscina #BatePapoBBB #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/DmJnxR4JNc — gshow (@gshow) March 27, 2024