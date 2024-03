Netflix lança trailer de filme escrito e dirigido pot Jerry Seinfeld

Nesta quinta-feira (28/3), a Netflix lançou o trailer de A batalha do biscoito pop-tart, filme escrito, dirigido, produzido e estrelado por Jerry Seinfeld. Segundo o streaming, Seinfeld trabalhou na história da origem do longa por anos. A produção estreia no dia 3 de maio na plataforma.

O longa se passa no estado de Michigan em 1963 e acompanha duas empresas rivais no setor de cereais. Na narrativa, as concorrentes devem lutar contra o tempo para criar um doce que vai mudar o café da manhã americano para sempre. A sinopse oficial afirma que A batalha do biscoito pop-tart é uma “história sobre ambição, traição, açúcar e leiteiros malvados”.

Além de Seinfeld, o elenco conta com Melissa McCarthy, Hugh Grant, Jim Gaffigan e Amy Schumer. O roteiro também teve a participação de Spike Feresten, Andy Robin e Barry Marder. Além do ator do famoso humorista, entre os produtores estão Spike Feresten, Beau Bauman, Andy Robin, Barry Marder e Cherylanne.