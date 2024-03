Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (29/3)

REALIDADE SUBJETIVA

Data estelar: Lua Vazia das 12h39 até 16h53

Supostamente, a vigília deveria servir para tua consciência se projetar ao mundo objetivo, e nesse cumprir tarefas, compromissos e pagar as contas, enquanto o tempo do sono há de servir para tua consciência se recolher ao mundo subjetivo, e nele atuar apesar de te parecer que tudo não passe de um lance de imaginação.

Entretanto, mesmo quando supostamente tua consciência deveria estar toda voltada ao mundo objetivo durante a vigília, ela também se reabsorve e volta à subjetividade, se engajando em imaginação, devaneios e abstrações criativas ou destrutivas, enquanto parece que objetivamente há apenas um robô cumprindo tarefas.

No fim, nossa consciência passa muito mais tempo voltada à subjetividade do que à objetividade, e isso diz muito sobre o que é a realidade.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

As suspeitas são múltiplas e variadas, mas antes de você empreender qualquer tipo de ação relacionado a elas, é preciso investigar minimamente, com discernimento, para verificar se tudo não passa de paranoia.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

As pessoas mudam de opinião, mas talvez não porque a opinião tenha mudado mesmo, porém, porque os ânimos andam flutuantes e elas se expressam com as emoções, se esquecendo de tudo que tinha sido combinado. Isso passa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Tome conta de si antes de querer ajudar quem quer que seja, e entenda que isso não é algo egoísta, é apenas a fundamental necessidade de você estar bem, porque só assim poderia transmitir bem-estar a outrem. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

É possível passar lindos momentos, porém, se não houver apego aos resultados, apenas transitando pela trama dos relacionamentos sociais, puxando conversa com todo mundo, mas sem tomar partido por ninguém.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Nem sempre é possível preservar a harmonia, inclusive há inúmeros casos em que a tentativa de colocar ordem se tornou um tiro saindo pela culatra. Procure observar a natureza do momento, para evitar que isso aconteça.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Meça suas palavras, porque hoje é grande a probabilidade de serem ouvidas de forma enviesada e interpretadas mais distorcidamente ainda. Diante disso, não adianta explicar para esclarecer, o tiro sairia pela culatra.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

A sensação de segurança que tomava conta da alma parece sumir, e em seu lugar surgem todos os medos viscerais. Isso passa, tenha certeza disso antes de começar a fazer profecias sobre as sugestões que o medo fizer.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11):

As iniciativas que tomaria hoje, por mais que sua vontade insista em continuar, seria melhor rever e postergar. Você verá que o cenário anda mais sobressaltado do que o habitual, e que isso requer observação.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Apesar do alvoroço, prefira tomar um tanto de distância das pessoas, e só retornar ao cenário social quando se sentir bem e com alegria suficiente para trocar ideias sem compromisso. Tudo na maior leveza.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Espere um pouco mais antes de fechar questão com as pessoas com que você anda conversando, essa espera fará com que você consiga enxergar outros detalhes que agora passam despercebidos. Use bem seu tempo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Talvez esteja tudo certo mesmo para você colocar em prática suas intenções, mas antes de tomar a iniciativa, observe seu estado de ânimo, porque se não houver alegria e houver preocupação, melhor adiar a iniciativa.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Nem todas as ideias que produzem entusiasmo são praticáveis, e isso não porque haja falta de boa vontade, mas porque são ilusões, desconsideram uma rede enorme de circunstâncias adversas. São sonhos ingênuos.